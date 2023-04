Volley, Superlega – La Gas Sales a Modena nel lunedì di pasquetta per la decisiva Gara 5

Lunedì 10 aprile, giorno di Pasquetta, con inizio alle 18.00 (diretta su volleyballworld.tv) Gas Sales Piacenza torna in terra modenese per il quinto atto della post-season. Dall’altra parte della rete Valsa Group Modena, fresca vincitrice della Cev Volleyball Cup, che dopo aver vinto al tie break le prime due partite della serie di questi Quarti di Finale dei Play Off Scudetto, ha perso le successive due partite con il massimo dello scarto. Due vittorie a testa, pass per le Semifinali Scudetto che se lo aggiudicata la squadra che vincerà Gara 5. E in Semifinale c’è Trento ad aspettare.

Reazione biancorossa

Una gara da dentro o fuori questa volta non solo per Piacenza. La formazione biancorossa era obbligata a vincere Gara 3 e Gara 4, lo ha fatto imponendo la propria legge agli avversari. Chi perdere questa Gara 5 parteciperà ai Play Off 5° Posto in programma dal prossimo 16 aprile e che vedrà al via cinque squadre, le quattro uscite dai Quarti di Finale dei Play Off Scudetto e la vincitrice del mini-girone in corso di svolgimento tra la nona, decima e undicesima squadra in classifica al termine della Regular Season. Play Off 5° Posto che assegna il pass per la prossima Challenge Cup.

Ripetere le ultime due gare è l’obiettivo dei biancorossi. Nelle prime due sfide, chiuse entrambe al tie break sul filo di lana, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha pagato a caro prezzo il fatto di non aver sfruttato al meglio alcune occasioni in contrattacco ed essere stata poco efficace in battuta, nelle altre due gare il discorso è stato ben diverso e i biancorossi sono stati bravi ad imporre il proprio ritmo e gioco.

Modena ha il match ball davanti al proprio pubblico ma anche Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per Gara 5 avrà sugli splati parecchi tifosi. I Lupi Biancorossi saranno oltre 200 a cui si aggiungeranno i tanti appassionati e tifosi che raggiungeranno autonomamente Modena.

Yoandi Leal (schiacciatore Gas Sales Piacenza)