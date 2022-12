Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza chiude il girone d’andata a Padova

Undicesima ed ultima giornata del girone di andata di SuperLega Credem Banca e Gas Sales Piacenza viaggia in direzione Veneto. Domani, domenica 11 dicembre, alle 18.00 (diretta volleyballworld.tv), i biancorossi scenderanno in campo alla Kioene Arena per affrontare la Pallavolo Padova che in settimana è riuscita a rialzarsi in tre set nel recupero casalingo della sesta giornata contro Siena. A distanza di pochi giorni, dunque, la Kioene Arena riaccende ancora una volta i riflettori per il match dell’ultimo turno di andata contro Gas Sales Bluenergy Piacenza che nell’ultimo turno di campionato si è presa il bottino massimo contro Cisterna.

A Padova la formazione biancorossa già certa di essere tra le prime otto formazioni del girone di andata grazie alla provvisoria sesta piazza con 16 punti, scende in campo per migliorate la classifica e quindi la posizione sulla griglia di partenza della Del Monte Coppa Italia SuperLega. Sono numerose le possibili combinazioni per i biancorossi che però sanno bene che per cercare il colpo di coda e andare ai Quarti di Coppa da testa di serie devono vincere a Padova da tre punti e sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi. Per la certezza di mantenere il sesto posto, invece, basta 1 solo punto.

Enrico Cester (centrale Gas Sales Piacenza)

“Il nostro unico obiettivo è quello di migliorare l’attuale classifica e la posizione nella griglia della Coppa Italia e perché ciò avvenga a Padova dobbiamo solo vincere. Sappiamo che Padova non è un campo facile, affronteremo una squadra che in settimana ha giocato un recupero molto importante, noi faremo di tutto per centrare la vittoria piena. Vogliamo dare continuità agli ultimi due risultati positivi che abbiamo ottenuto in Coppa Cev e in campionato con Cisterna, a Padova non sarà una gara facile come del resto non è facile nessuna gara del campionato italiano”.

L’avversario: Pallavolo Padova

Dopo un avvio scoppiettante con quattro vittorie nelle prime sei giornate (compreso il recupero con Siena giocato giovedì scorso), la formazione padovana ha segnato il passo inanellando quattro sconfitte elle ultime quattro giornate di calendario. Sono tante le novità ma anche diverse conferme per i bianconeri in questa stagione.

Confermato in blocco lo staff tecnico, con coach Jacopo Cuttini sono ben 9 su 14 i giocatori italiani che compongono il roster; di questi, 7 sono veneti e 4 sono cresciuti nel settore giovanile padovano (Canella, Cengia, Zoppellari e Guzzo). In palleggio spazio all’esperienza di Davide Saitta che compone la diagonale con l’ex Sora Petkovic, mentre in banda Desmet, Gardini e Asparuhov si sono aggiunti al giapponese Takahashi. Al centro sono stati confermati Volpato, Canella e Crosato, ai quali si aggiunge l’innesto dal settore giovanile di Riccardo Cengia. Il libero è il tedesco Julian Zenger, a supporto Matteo Lelli che dalla Serie B è approdato in SuperLega.

Classifica

Sir Safety Susa Perugia p. 33; Valsa Group Modena 20; Itas Trentino 19; WithU Verona e Cucine Lube Civitanova 17; Gas Sales Bluenergy Piacenza 16; Allianz Milano e Top Volley Cisterna 14; Vero Volley Monza 12; Pallavolo Padova e Gioiella Prisma Taranto 9; Emma Villas Aubay Siena 3.

1 incontro in più: Sir Safety Susa Perugia, Valsa Group Modena e Itas Trentino.

1 incontro in meno: Emma Villas Aubay Siena.