Il Villaggio di Natale in Emporio Solidale dal 3 al 18 dicembre

consegnando negli orari di apertura di Emporio o al Villaggio di Babbo Natale prodotti quali, per esempio, carta forno, pellicola, carta alluminio, sacchi gelo, sacchi per la pattumiera, etc. Infine, quest’anno tante sono le proposte di Emporio per un regalo originale e solidale: soprammobili in fil di ferro, realizzati a mano dall’artista Luigi Ferrari, borsine in tela, Libro di ricette dei volontari! Tutti questi prodotti sono disponibili con un’offerta libera e chi è interessato potrà trovarli al Villaggio di Babbo Natale o in Emporio nei nostri orari di apertura, lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, martedì e giovedì dalle 9 alle 12! Per tutte le informazioni è possibile inviare una mail a info@emporiosolidalepiacenza,it . Per rimanere aggiornati è possibile consultare le pagine social Facebook e Instagram dell’associazione.