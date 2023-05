Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza si avvicina alla Champions: 3-0 a Milano anche in Gara 2

Gas Sales Piacenza espugna Milano, vince anche Gara 2 della Finale 3° / 4° Posto e ora sabato al PalabancaSport (ore 18.00) ha il primo di tre match ball per accedere alla prossima Cev Champions League. Un traguardo che sarebbe storico per la giovane società della presidente Elisabetta Curti.

Dopo un primo set di sofferenza soprattutto in ricezione e vinto ai vantaggi, la formazione biancorossa ha trovato ritmo e colpi e per Milano tutto è diventato più difficile. Anche nel terzo set i biancorossi hanno fatto la voce grossa ma avanti di sei lunghezze (13-19) hanno subito il ritorno dei meneghini per poi vincere sul filo di lana il parziale.

L’appuntamento è ora per sabato prossimo al PalabancaSport, in palio la partecipazione alla Champions League 2024. Continua intanto la prevendita dei biglietti per assistere alla gara.

Leonardo Scanferla (libero Gas Sales Piacenza)

“Aver vinto il primo set ci ha dato fiducia, sapevamo che Milano in casa gioca un’ottima pallavolo e che ci avrebbe aggredito fin dai primi scambi, così è stato. Siamo stati bravi a non disunirci, il secondo set è andato molto meglio e nel terzo abbiamo parecchio da recriminare perché ad un certo punto abbiamo spento la luce. E’ una vittoria importante, vincere qui a Milano non è mai facile, adesso abbiamo il match point per andare in Champions League davanti al nostro pubblico, sarebbe bello chiudere in bellezza proprio in casa ma siamo pronti a tornare ancora qui a Milano”.

ALLIANZ MILANO – GAS SALES PIACENZA 0-3

(24-26, 19-25, 23-25)

ALLIANZ MILANO: Porro 4, Ishikawa 11, Loser 6, Patry 4, Mergarejo 7, Piano 8, Pesaresi (L), Fusaro, Ebadipour, Lawrence 4, Bonacchi. Ne: Vitelli, Colombo (L). All. Piazza.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 5, Lucarelli 13, Simon 9, Romanò 15, Leal 14, Caneschi 3, Scanferla (L), Recine, Gironi. Ne: Basic, Hoffer (L), Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.