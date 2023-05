“Due ragazzini in cima al tetto di un palazzo, intervenite”, ma stavano pomiciando: attimi di paura in via Taverna

Singolare episodio questo pomeriggio in via Taverna. Alcuni passanti hanno infatti notato due giovanissimi in cima al tetto di una palazzina a tre piani. Comprensibilmente allarmati, i testimoni hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno immediatamente allestito l’autoscala per raggiungere i due. Le volanti della polizia hanno bloccato il traffico per permettere ai pompieri di agire in sicurezza.

Una volta raggiunti i due ragazzi, i pompieri hanno scoperto la verità. I due ragazzini, 13 anni, avevano raggiunto il tetto, arrampicandosi da una porta-finestra, solo per restare soli e godersi un po’ di privacy. Svelata la realtà delle cose, vigili del fuoco e polizia hanno redarguito i due giovanissimi, cercando di far capire loro l’estrema pericolosità del loro gesto.