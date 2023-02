Volley, Superlega – La Gas Sales Piacenza si fa rimontare da Civitanova e perde al tie-break. Leal infortunato

Cucine Lube Civitanova vince in rimonta e fortifica il quarto posto in classifica. Avanti di due set Gas Sales Piacenza ha perso sul filo di lana il terzo e quarto set e nel tie break, sotto per 8-5 e 11-6 ha avuto la forza di recuperare e mettere paura ai padroni di casa. Il muro di Caneschi ha portato ad una lunghezza i suoi (14-13) che hanno poi alzato bandiera bianca sulla battuta in rete di Recine in campo per Leal che sul 20-19 del quarto set è stato costretto ad uscire per un problema alla caviglia destra. Bene la battuta piacentina, bravi a muro ma non è bastato per espugnare l’Eurosuole Forum. Adesso testa alla Final Four di Coppa Italia con l’apprensione per le condizioni di Leal.

Ricardo Lucarelli (Gas Sales Piacenza)

“Volevamo vincere ad ogni costo questa partita, abbiamo giocato molto bene nei primi due set battendo davvero bene poi siamo un po’ calati in questo fondamentale e la Lube ha iniziato da parte sua a ricevere bene. C’è molto rammarico per aver perso al tie break anche perché stavamo giocando una buona pallavolo ma perso il terzo set qualcosa è cambiato nel trend della gara. Leal? La sua assenza certamente si è fatta sentire, lui è un giocatore di palla alta molto importante per noi, speriamo non si sia fatto nulla di grave. Io? Stasera sono stanco, sono stati cinque set molto tirati”.

CUCINE LUBE CIVITANOVA – GAS SALES PIACENZA 3-2

(18-25, 22-25, 25-23, 25-23, 15-13)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani 6, Zaytsev 20, Nikolov 15, Chinenyeze 11, De Cecco 1, Yant 14, Balaso (L), D’amico, Bottolo 2, Garcia 2, Diamantini, Gottardo Ne: Sottile, Ambrose (L). All. Blengini.

GAS SALES PIACENZA: Brizard 2, Lucarelli 18, Simon 15, Romanò 22, Leal 12, Caneschi 6, Scanferla (L), Gironi, Recine 3, Basic 1. Ne: Hoffer (L), Alonso, Cester, de Weijer. All. Botti.