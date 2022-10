Volley, Superlega – Secondo big match consecutivo per la Gas Sales Piacenza! I biancorossi ricevono Trentino

Terza giornata di SuperLega Credem Banca e toccherà ancora una volta a Gas Sales Piacenza chiudere il programma della giornata. Domani, domenica 16 ottobre, alle 20.30 (diretta su Rai Sport e volleyballworld.tv), i biancorossi scenderanno in campo al PalabancaSport per affrontare l’Itas Trentino.

Dopo un avvio difficile di stagione con le sconfitte con Verona e Modena, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza vuole rialzare la testa e regalare la prima gioia dell’annata sportiva ai suoi tifosi che, guardando anche le prevendite dei biglietti, supereranno le 2700 presenze.

Una settimana intensa di lavoro dedicata alla tecnica, in alternanza ai pesi, ha permesso ai biancorossi, alle prese però ancora con qualche assenza, di affinare maggiormente i meccanismi e poter arrivare con la giusta mentalità e consapevolezza dei propri mezzi alla sfida contro i trentini che arrivano a Piacenza reduci dalla sconfitta al tie break con Verona.

L’avversario: Itas Trentino

Dopo i tanti exploit della scorsa annata, l’Itas Trentino si è affacciata alla nuova stagione con tante conferme, qualche novità e con tre Campioni del Mondo, Michieletto, Sbertoli e Lavia, in rosa che qui a Piacenza ritrovano tre compagni dell’avventura mondiale: Recine, Romanò e Scanferla. In estate Trento ha blindato l’intero sestetto che tanto bene aveva fatto la scorsa stagione scegliendo anche di offrire maggiori alternative ad Angelo Lorenzetti.

Si spiegano in questo modo l’arrivo di Dzavoronok, il ritorno di Nelli ed il lancio di altre giovani promesse come i due liberi Laurenzano e Pace, il palleggiatore figlio d’arte Depalma ed il centrale Berger. Le certezze in casa trentina rispondono ai nomi di Kaziyski, Podrascanin e Lisinac che nella scorsa stagione hanno già confermato di trovarsi benissimo con gli azzurri Lavia, Michieletto e Sbertoli. Quest’ultimo oggi non sarà della partita, in allenamento ha riportato una lesione di basso grado del muscolo obliquo interno dell’addome.

PRECEDENTI: 11 (1 successo Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, 10 successi Itas Trentino)

EX: Ricardo Lucarelli a Trento nella stagione 2020-2021, Gabriele Nelli a Piacenza nella stagione 2019-2020.

Classifica

Top Volley Cisterna e Sir Safety Susa Perugia p. 6; Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino, WithU Verona, Pallavolo Padova e Valsa Group Modena 4; Allianz Milano 2; Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Vero Volley Monza 1; Emma Villas Aubay Siena e Gioiella Prisma Taranto 0.