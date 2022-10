Volley, Superlega – Secondo successo consecutivo per la Gas Sales Piacenza: 3-0 a Siena

Una vittoria netta, limpida e mai in discussione. Gas Sales Piacenza espugna il PalaEstra di Siena, segna la prima vittoria stagionale lontano da casa e avanza in classifica. Partita ben giocata dai biancorossi che non sono mai apparsi in difficoltà. Giusto approccio alla gara, intesa in campo biancorosso cresce scambio dopo scambio, Lucarelli gioca tutta la partita e il suo apporto in fatto di equilibri è fondamentale. Romanò si prende il secondo set di quasi riposo ma per il resto è un martello immarcabile, bene dalla linea dei nove metri, Scanferla è autore di qualche difesa solo da applausi. Siena cerca di tenere botta, ci riesce più o meno fino a metà di ogni set ma poi nulla può.

Coach Bernardi

“Volevamo dare continuità al risultato con Trento ci siamo riusciti ma restiamo con i piedi per terra e continuiamo a lavorare come stiamo facendo. Stasera mi è piacito soprattutto la grande sicurezza che ha la squadra ha mostrato in campo anche nei momenti di difficoltà. Ora testa solo alla gara con Monza”.

Felice per la vittoria anche Yuri Romanò, migliore in campo

“Vincere qua a Siena non è mai facile, ci siamo riusciti e lo abbiamo fatto bene. Ci eravamo detti di aggredire subito i nostri avversati e così abbiamo fatto, sì la squadra è in crescita ma c’è ancora tanto da lavorare”.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA – GAS SALES PIACENZA 0-3

(12-25, 19-25, 22-25)

EMMA VILLA AUBAY SIENA: Van Garderen 7, Ricci 2, Pinali 11, Petric 3, Mazzone 6, Finoli Juan Ignacio 1, Bonami (L), Raffaelli, Pereyra 1, Biglino 3, Pinelli. Ne: Ngapeth, Pochini (L). All. Montagnani.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Brizard 3, Lucarelli 10, Simon 9, Romanò 16, Basic 9, Caneschi 6, Scanferla (L). Ne: Hoffer (L), Recine, Gironi, Leal, Cester, de Weijer. All. Bernardi.