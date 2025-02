Volley – Volley Academy Piacenza, la Coop Parma passa all’ultimo respiro 3-2

Partita tiratissima in Serie D per la Laminati Cavanna VAP che duella pallone su pallone con la Coop Parma alzando bandiera bianca soltanto sul 13-15 del tiebreak che premia le avversarie con due punti. Manca di fatto solo la vittoria in un pomeriggio davvero intenso per la Volley Academy: in campo fa il suo esordio assoluto in categoria Andree Massari, banda classe 2011 fresca di convocazione nella selezione territoriale, mentre sugli spalti lo spettacolo è di marca friulana con una folta rappresentativa di parenti e tifosi a supporto della centrale Alice Mosetti. Una sorpresa arrivata direttamente da Gorizia che mitiga in parte la delusione per la sconfitta.

La gara si anima fin dai primissimi scambi con Parma che ha la meglio (8-12): timeout per coach Maggipinto e VAP che rientra nel punteggio fino al 16-18. Qui sono nuovamente le avversarie a portarsi in avanti con maggiore convinzione fino al 21-25.

Secondo set ancora combattuto con la Laminati Cavanna a condurre e le parmensi a tornare in gara sul tredici pari: lo spunto decisivo però questa volta è della VAP che si porta a casa il set. Destino decisamente diverso per il terzo parziale considerando che, di fatto, la Academy non torna in campo prestando il fianco all’8-25 delle avversarie.

Il ritorno in campo per il quarto set è piuttosto diverso: ancora una volta le squadre sono separate da una manciata di punti: la VAP ha il merito di annullare il match ball di Parma infilando il 26-24 che conduce la partita al tiebreak. Qui, nonostante l’11-7 costruito dalla Academy, le avversarie non si scompongono trovando il 13-15 che decide la contesa.

LAMINATI CAVANNA VAP-POL. COOP PARMA 2-3

(21-25; 25-23; 8-25; 26-24; 13-15)

LAMINATI CAVANNA VAP: Aiani, Borri, Sposimo, Silvestri, Massari, Donida, Ferri, Bragalini, Mosetti, Carli, Bisotti, Sorsi, Clini (L), Mosconi (L). All. Maggipinto