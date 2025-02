United Riccione-Fiorenzuola 2-1, i rossoneri sono ultimi da soli. Baldrighi: “Si può retrocedere, ma con dignità” – AUDIO

Il Fiorenzuola di Mister Ciceri fa visita allo United Riccione in una sfida chiave per la salvezza in Serie D Girone D 2024/2025.

Le parole del TM Baldrighi a Radio Sound

La cronaca

Mister Ciceri disegna i rossoneri con il 3-5-2 dovendo fare a meno di Ceravolo per attacco influenzale all’ultimo minuto. Dopo una prima fase di studio, e’ il Fiorenzuoma a rendersi pericoloso per primo con Oboe all’11’ che trova l’imbucata di Carrozza e costringe al grande intervento Zamarion sulla sua sinistra.

Al 13’ si fa vedere pericolosissimo lo United Riccione, con Viotti che in contropiede 3 contro 3 calcia di destro trovando la respinta di Ghisleri sulla sua destra. Ancora il Riccione è pericoloso con il colpo di testa al 15’ di Palumbo, che in torsione su cross da destra mette a lato alla sinistra del numero 1 rossonero.

Sementa si invola sull’out di destra al 23’, crossando sul secondo palo per il colpo di testa di Carrozza respinto di puro istinto da parte di Zamarion. Sugli sviluppi di un corner dalla destra al 36’ Ronchi mette a lato con l’interno destro, con Sementa che allo stesso modo su un bel traversone dalla sinistra al 40’ mette alle stelle.

Lo United Riccione passa in vantaggio al primo minuto di recupero con la bordata di Bartoli da fuori area che finisce sotto alla traversa. 1-0.

Secondo tempo

Grande occasione per i rossoneri al 52’, quando sugli sviluppi del tandem Lomolino-Carrozza sulla sinistra è Boscolo Chio a incornare alto il cross dalla sinistra. I vari batti e ribatti nelle mischie in area non sortiscono effetto, con Bran che al 78’ centra da destra per il colpo di testa di Carrozza a lato.

Nonostante l’espulsione comminata per brutto fallo diretto di Pollini su Piro, e’ lo United Riccione in contropiede a raddoppiare con il neo entrato Bovegno, che in 1v1 contro Ghisleri non dà scampo al portiere rossonero. 2-0. Cocuzza dimezza lo svantaggio al 94’ su calcio di rigore spiazzando Zamarion (2-1), ma è solo un alito di speranza per il Fiorenzuola che dopo 6 minuti di recupero alza bandiera bianca e viene sconfitto per 2-1 dallo United Riccione.

United Riccione vs U.S. Fiorenzuola 2-1

United Riccione: Zamarion; D’Angelo; Viotti; Palumbo; Fontana; Bartoli (87’ Bovegno); Egharevba; Caputo (59’ Paoloni); Pollini; Marrone; Messina. All. Borioni

U.S. Fiorenzuola: Ghisleri; Peretti (68’ Bran); Lomolino; Ronchi; Tringali (68’ Russo); Boscolo Chio; De Ponti; Sementa (80’ Rota); Carrozza; Oboe (87’ Piro); Cocuzza. All. Ciceri

Reti: 46’ pt Bartoli (U); 90’ Bovegno (U); 94’ rig. Cocuzza (F)