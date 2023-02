XNL Arte: nuovi Atelier per le scuole da febbraio fino a maggio

Un atelier ispirato al teatro d’ombre, con sagome, figurini, luci, suoni, e un altro pensato per tradurre creativamente le emozioni che si provano esplorando la suggestiva mostra Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia Delaunay, il progetto espositivo di Meris Angioletti e Ulla von Brandenburg allestito nella galleria al piano terra di XNL Piacenza, il Centro per l’arte contemporanea, il cinema, il teatro e la musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il nuovi atelier, 18 appuntamenti in tutto rivolti alle scuole primarie, integrano l’articolata offerta formativa “Education” di XNL Arte, pensata per promuovere la conoscenza delle discipline artistiche contemporanee a un pubblico trasversale. Oltre agli atelier per le primarie si sono già svolti e sono tuttora in corso atelier per la scuola media, i Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Ptco) dei ragazzi degli istituti superiori e un articolato Public program (talk / incontri pubblici / atelier /lezioni di storia dell’arte con Adrian Paci) per il pubblico adulto.

IL NUOVO PROGRAMMA

A partire dalla prossima settimana, si terranno sei nuove incontri per l’atelier d’artista ideato da Francesco Simeti e condotti da Enrica Carini in concomitanza con la sua mostra come un limone lunare (visitabile fino al 19 marzo)sul tema della natura, dell’ambiente e delle risorse paesaggistiche, della crisi ambientale. Attraverso la tecnica del collage e l’analisi e la (de)contestualizzazione delle immagini propria dell’artista, i bambini elaborano un personale “diorama” che rappresenta la loro idea di natura.

Per accostarsi alla mostra Sul vestito lei ha un corpo – Note su Sonia Delaunaydi Ulla von Brandenburg e Meris Angioletti, sono invece stati ideati due progetti inediti. Il primo, Il Colore delle Emozioni, si configura come un percorso cognitivo-emozionale che invita i bambini a relazionarsi con lo spazio espositivo e con le emozioni che essa evoca – suoni, colori, forme, sensazioni tattili – e a tradurle creativamente attraverso il disegno, la composizione e la creazione di forme a rilievo. Progettato da Valeria Rasini per l’Associazione Mercurio, una realtà culturale attiva soprattutto in Lombardia che negli ultimi dieci anni ha coinvolto nei suoi progetti oltre 100 scuole pubbliche e più di 25.000 studenti.

Un secondo atelier

Alla mostra di Angioletti e von Brandenburg è dedicato un secondo atelier ideato e condotto da Enrica Carini, produttrice culturale piacentina esperta in pratiche educative e laboratoriali, e intitolato Sul colore lei ha un’ombra. Con tecniche mutuate anche dal teatro d’ombra – l’utilizzo di sagome, figurini, luci, suoni -, il laboratorio accompagna i bambini alla scoperta della figura di Sonia Terk Delaunay e dei suoi abiti simultanei, delle opere in mostra e delle molteplici dimensioni del colore e del nero, del tempo e del ritmo, del corpo, del movimento, della danza.

Da settembre a oggi, gli atelier per le scuole primarie e secondarie proposti da XNL Arte, sotto la direzione artistica di Paola Nicolin, hanno accompagnato oltre 700 fra alunni e insegnanti alla scoperta della mostra di Francesco Simeti.

Tra le proposte dei mesi precedenti, oltre all’atelier d’artista di Francesco Simeti, si sono tenuti due atelier a cura di EN Laboratorio collettivo: uno per le primarie a cura dell’esperta in Metodologia Bruno Munari Cecilia Ramieri e un altro per le secondarie di primo grado, a cura dell’associazione LudoSofici, che ha proposto a quattro classi delle medie un lavoro sul tema delle regole.

Per gli istituti scolastici la partecipazione è gratuita. Per info e prenotazioni info@xnlpiacenza.it.