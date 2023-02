Come prevenire le truffe agli anziani, a Borgonovo proseguono gli incontri con la cittadinanza

Un incontro tra l’Arma dei carabinieri e gli anziani per metterli in guardia di fronte alle truffe. Un’iniziativa che ha visto la collaborazione della prefettura e non solo, visto che hanno dato il proprio contributo la Diocesi di Piacenza-Bobbio, i Comuni della Provincia, la Filiale della Banca D’Italia, la Questura, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia Di Finanza e le Organizzazioni Sindacali Confederali.

Un incontro che fa parte di un vero e proprio ciclo che ha fatto tappa in altri comuni della provincia: Podenzano. Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola.

“L’intenzione è di proseguire nell’attività preventiva, promuovendo una maggiore consapevolezza degli interessati, per difendersi da un reato che spesso aggiunge, al danno materiale, un forte disagio psicologico per le vittime, talvolta restie a denunciare proprio per timore di essere colpevolizzate per la propria buona fede”, commenta il prefetto Daniela Lupo.

Sul sito della Prefettura sono disponibili le brochure informative della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri al link:

http://www.prefettura.it/piacenza/contenuti/Iniziative_contro_le_truffe_agli_anziani-9974462.htm