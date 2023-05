XNL si colora d’arcobaleno per salutare il Piacenza Pride

XNL si colora d’arcobaleno per salutare il Pride di Piacenza. La parata che celebra l’accettazione sociale e l’auto-accettazione della comunità LGBTQ+ è in programma per il 27 maggio e si snoderà nelle vie del centro storico; la sede di via Santa Franca si illuminerà con i colori della bandiera rainbow nelle notti fra venerdì e sabato e tra sabato e domenica.

Il Centro della Fondazione di Piacenza e Vigevano dedicato allo sviluppo dei nuovi linguaggi della contemporaneità non è nuovo a illuminazioni ad hoc, come è stato negli ultimi due anni in primavera per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo e la Giornata Mondiale della Fibromialgia, o come gesto di solidarietà alla popolazione ucraina allo scoppio del conflitto con la Russia.

Questa volta l’accensione di XNL con i colori arcobaleno intende rendere omaggio ed esprimere vicinanza al primo Pride organizzato a Piacenza, e sostenere i valori dell’uguaglianza e dell’inclusione contro ogni forma di discriminazione, come è nel DNA di un luogo culturale che è basato sul rapporto tra pratiche artistiche e educative e sul dialogo con artisti invitati a riflettere sulla produzione di modelli culturali liberi e plurali.

Creata nel 1978 a San Francisco dall’artista Gilbert Baker, la bandiera rainbow aveva in origine otto colori; oggi ne conta sei, gli stessi che sarà possibile ritrovare sulla facciata di XNL: rosso, arancione, giallo, verde, blu e viola.