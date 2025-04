XNL Arte, sette visite speciali alla scoperta della mostra dedicata a Giovanni Fattori, dall’11 aprile al 20 giugno

A partire da venerdì 11 aprile e poi fino a giugno, XNL Arte propone sette visite speciali per sette venerdì alla scoperta della mostra dedicata a Giovanni Fattori allestita nelle gallerie del Centro per le arti contemporanee di Piacenza, per scoprire la grande esposizione dedicata al massimo interprete della pittura macchiaiola, con un taglio di visita più aperto alle influenze che il Maestro toscano ha esercitato sui linguaggi del contemporaneo, tra arte, cinema e fotografia.

Giovanni Fattori per la sua vocazione all’antiretorica e al talento innato a fissare l’istante in cui il particolare coincide con l’universale, dimostra che il suo linguaggio anche quando racconta la Storia, si adatta perfettamente alla realtà presente.

Il percorso proposto, a cura della direttrice di XNL Paola Nicolin e della coordinatrice dei progetti Arte Cinzia Cassinari, accompagnerà dunque il visitatore alla scoperta delle 170 opere in mostra sia pittoriche, sia grafiche (disegni e incisioni), invitandoli a porre l’attenzione anche sulla sezione dedicata ai paesaggi dell’artista Elger Esser (Stoccarda, 1967), che tesse un interessante dialogo tra pittura e fotografia.

Elger Esser, allievo del fotografo tedesco Bernd Becher alla scuola di Düsseldorf, crea immagini liriche e introspettive in cui il paesaggio e la memoria sono intrecciati, introducendo una dimensione contemporanea che dialoga in modo intenso con il naturalismo ottocentesco di Fattori. Le sue opere riecheggiano le scoperte dei primi maestri della fotografia, evocando al contempo ampi riferimenti storico-artistici sia nella forma che nel contenuto, dall’età dell’oro olandese del XVII secolo ai pittori romantici del XIX secolo.

Il paesaggio è un soggetto duraturo del lavoro di Esser, che spesso presenta specchi d’acqua, con fiumi e laghi che forniscono il fulcro per scene di campagna bucoliche o cupi paesaggi marini, con cieli vasti e coste lontane. In mostra anche due opere di grande formato (Ponte a Tressa II e Pieve di Piana) realizzate nel 2002 su invito del centro per l’arte contemporanea di Palazzo delle Papesse di Siena caratterizzate da un paesaggio, quello della campagna senese, fortemente connotato per rimandi culturali, storici e iconografici.

Questo incontro tra epoche distanti arricchisce la mostra Giovanni Fattori 1825-1908. Il genio dei Macchiaioli di una nuova prospettiva, creando un ponte tra il passato e il presente che amplifica il valore dell’esperienza artistica proposta da XNL. Un contrasto stimolante che invita il visitatore a riflettere sul continuo e dinamico sviluppo dell’arte, offrendo uno spunto di riflessione metastorico su come la memoria possa essere reinterpretata e attivata oggi.

Le visite guidate si terranno in alcuni venerdì con il seguente calendario: 11/18 aprile; 9/16/23 maggio; 13/20 giugno, con la possibilità di scegliere tra due fasce orarie (prima visita in partenza alle ore 16; seconda visita ore 17.30).

Le guide, a cura dello staff di XNL Arte (Paola Nicolin – direttrice; Cinzia Cassinari – coordinatrice), avranno la durata di 75 min. e saranno a carattere gratuito ma con prenotazione obbligatoria scrivendo a arte@xnlpiacenza.it. A carico dei partecipanti, il costo del biglietto d’ingresso alla mostra (ridotto a € 12). Max. 25 partecipanti a gruppo.

CALENDARIO E INFORMAZIONI PRATICHE

Le visite guidate si terranno in alcuni venerdì di aprile, maggio e giugno:

A cura di: Paola Nicolin, direttrice XNL Arte e Cinzia Cassinari, coordinatrice XNL Arte

Durata: 75 min

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria scrivendo a arte@xnlpiacenza.it.

A carico dei partecipanti vi sarà il costo del biglietto d’ingresso alla mostra (ridotto a € 12).

Max. 25 partecipanti a gruppo.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA MOSTRA

La mostra è aperta al pubblico da martedì a venerdì, dalle ore 10 alle 19, sabato, domenica e tutti i festivi dalle 10 alle 20. Per informazioni e prenotazioni delle visite guidate ordinarie, è attivo anche un Contact center tutti i giorni dalle ore 10 alle 17, che risponde al numero +39 329 5617174 e all’indirizzo e-mail infomostre@xnlpiacenza.it. Le informazioni sulla mostra sono disponibili anche sul sito xnlpiacenza.it e i biglietti acquistabili in loco e su Vivaticket.

Promossa da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio, la mostra Giovanni Fattori 1825-1908. Il genio dei Macchiaioli è prodotta da Dario Cimorelli Editore e realizzata con il sostegno della Banca di Piacenza, in collaborazione con l’Istituto Centrale per la Grafica, la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, l’Istituto Matteucci, il Comune di Livorno e la Fondazione Livorno.