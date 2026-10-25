Zandonella (Lega): “Istituire il nucleo anti-maranza come a Ferrara”

“In vista delle elezioni amministrative del 2027, la Lega di Piacenza metterà al centro del proprio programma la sicurezza, che rappresenta oggi una delle principali preoccupazioni dei piacentini.

La proposta: ripristinare l’Assessorato alla Sicurezza

La nostra prima proposta sarà il ritorno dell’Assessorato alla Sicurezza, soppresso dall’attuale amministrazione.

Serve un assessorato dedicato che, a tempo pieno, che abbia l’obiettivo di migliorare la sicurezza urbana e che dialoghi costantemente con la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, i cittadini, le associazioni di categoria ed i gruppi di vicinato, per intervenire con efficacia nell’ambito delle proprie competenze.

Il modello Ferrara e il nucleo di Polizia Locale “anti-maranza”

In questa direzione, guardiamo con grande attenzione e prendiamo come modello quanto sta facendo il Sindaco della Lega di Ferrara, Alan Fabbri, che ha recentemente annunciato l’attivazione di un nucleo della Polizia Locale “anti-maranza”, con funzioni di prevenzione e repressione dei fenomeni di degrado e violenza giovanile.

Una task force con agenti, assistenti sociali e professionisti

Riteniamo che anche Piacenza abbia bisogno di una struttura analoga, affiancata da una task force multidisciplinare composta da agenti, assistenti sociali ed altri professionisti utili alla causa, in grado di affrontare il problema a 360 gradi, sia sul piano della legalità che su quello sociale ed educativo.

La richiesta al Comune di Piacenza

Per questo chiediamo che anche a Piacenza venga istituito subito un nucleo di Polizia Locale specifico: il Comune deve fare la sua parte nell’affrontare un problema sempre più presente nelle nostre città.

La sicurezza non è di destra o di sinistra, è un diritto dei cittadini e come Lega ci impegneremo al massimo per migliorarla ad ogni livello”