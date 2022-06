Ziano inaugura i percorsi in mountain bike: “Un altro tassello nel progetto di promozione del territorio”

Il Comune di Ziano Piacentino, con la collaborazione del Pedale Castello e del Velo Sport Borgonovese, organizza una pedalata ecologica in Mountain Bike per inaugurare i percorsi destinati agli amanti delle due ruote, alla scoperta delle colline del territorio. L’appuntamento, non competitivo, è fissato per sabato 25 giugno con partenza alle ore 16.15. Il ritrovo per tutti i partecipanti è per le ore 15.00 presso i giardini comunali di Ziano ed è aperto a chiunque, tesserati e non. Per partecipare occorre presentarsi con la propria bici e chi vuole può versare un’offerta che sarà interamente devoluta a La Nostra Africa Onlus, associazione impegnata da anni nella costruzione di scuole per i bambini che vivono nella savana in Kenya.

“Con questa manifestazione andiamo ad inaugurare tre percorsi realizzati dal Comune con l’ausilio delle associazioni del territorio – spiega Manuel Ghilardelli, sindaco di Ziano Piacentino – e completiamo un altro tassello nel progetto di promozione del territorio. Queste nuove vie, tutte tabellate grazie anche all’infaticabile lavoro del vice sindaco Paolo Badenchini e dei consiglieri Marco Dall’Ospedale e Alessandro Tinaburri, permetteranno a turisti, sportivi e semplici appassionati di andare a scoprire le bellezze del paesaggio delle nostre vallate. Ovviamente, vista la conformazione del nostro comune, si dovranno affrontare numerose colline. Comunque ci sono tre possibili scelte, con difficoltà differenti che permettono a tutti di partecipare”.

Il primo percorso, il più semplice, è di 5 km, il medio da 8 e il più impegnativo da 18 km. Differenti saranno anche le pendenze e i dislivelli dei tre itinerari. Le strade interessate saranno aperte al traffico e pertanto occorre rispettare il codice della strada. Nell’organizzazione della giornata ci saranno anche le due società sportive Pedale Castellano e Velo Sport Borgonovese.

“Devo ringraziare le due associazioni sportive che saranno impegnate nella manifestazione – ha concluso Ghilardelli – sono due realtà importanti che si impegnano per il territorio e che anche quest’anno, l’ultima domenica di agosto, proporranno un’altra tappa del Trofeo di Mountain Bike nel nostro comune”.