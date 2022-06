Enpa e ballottaggio, risolto l’equivoco: “Dalle candidate piena disponibilità a un incontro”

Siamo lieti di poter dire di aver chiarito la situazione nella stessa giornata di ieri. Grazie ad alcune telefonate fra il nostro Ente, gli uffici stampa delle due candidate sindache e Telecolor, è emerso come non vi sia stato un rifiuto all’incontro ma solo l’impossibilità di effettuarlo nelle date richieste per impegni già presi, le candidate quindi avevano dato piena disponibilità compatibilmente ai loro impegni “purtroppo questa informazione si è persa e non è stata inoltrata dagli organizzatori generando un grosso equivoco. Siamo veramente sollevati che vi sia comprensione per le dinamiche associative animaliste e speriamo in un futuro di collaborazione” conclude la nota Enpa Piacenza firmata da Michela Bravaccini, commissario Enpa.

Rientra dunque la polemica dell’associazione animalista che in una nota pubblicata ieri lamentava il disinteresse da parte delle candidate sindaco. Tutto è bene quel che finisce bene.