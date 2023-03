Lite per la condivisione di un campetto, 14enne aggredisce un coetaneo e sua madre: denunciato

Avrebbe preso a pugni un ragazzino di 14 anni e sua madre, protagonista anch’egli un 14enne. I fatti sarebbero accaduti alcuni giorni fa in un’area verde di via Grandi, a Piacenza. Tra i due coetanei sarebbe nata una lite per la condivisione di uno spazio in cui giocare a calcio. Notando i toni farsi sempre più accesi, a un certo punto sarebbe intervenuta anche la madre di uno dei due per cercare di calmare gli animi e trovare un accordo. Di tutta risposta, l’altro giovane avrebbe sferrato un pugno sia al “rivale” sia a sua madre. Entrambi avevano richiesto le cure del pronto soccorso. La polizia locale ha denunciato il giovanissimo presunto aggressore al Tribunale dei Minori di Bologna.