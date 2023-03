Tentato omicidio di Gropparello, condannato a 4 anni di reclusione anche il secondo aggressore

Pestato a sangue e abbandonato lungo il ciglio della strada. Il 27 gennaio scorso era stato condannato in primo grado a 6 anni per tentato omicidio Lyamani Hamza. Quella sera, insieme ad Hamza, era presente anche Bouchaib Youssef, il quale però ha scelto il rito abbreviato. Per lui la condanna è arrivata nella giornata di ieri: 4 anni di reclusione.

Parliamo del grave fatto di cronaca avvenuto il 7 agosto 2021. Era sera quando un uomo privo di sensi era stato trovato lungo il ciglio della strada nei pressi di Sariano di Gropparello. Sul suo corpo evidenti segni di violenze.

Le indagini, iniziate subito dopo il ritrovamento in fin di vita della vittima, avevano permesso ai militari di Fiorenzuola di accertare i fatti. Secondo la ricostruzione, Hamza e Youssef, in concorso tra loro, all’interno dell’abitazione di uno dei due avrebbero aggredito il loro connazionale.

I due si erano accaniti contro il malcapitato colpendolo ripetutamente anche in testa, utilizzando un manico di scopa ed un ventilatore. Le sevizie sarebbero continuate per quasi un’ora, fino a quando, credendolo morto, avrebbero trasportato la vittima fuori dall’abitazione e lo avrebbero abbandonato oltre il ciglio di una strada, esanime.