Scuola, la campanella a Piacenza suona il 15 settembre. Zavattoni (Cgil): Altro inizio nel caos, mancano insegnanti e personale ATA” – AUDIO

Scuola: un altro inizio in salita per la mancanza di personale. A Piacenza la prima campanella suonerà venerdì 15 settembre, ma a pochi giorni dal via la situazione è critica come spiega a Radio Sound Giovanni Zavattoni, segretario generale provinciale della FLC CGIL

In tutta la regione si torna in classe venerdì 15 settembre 2023, mentre il termine delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Emilia Romagna è fissato per giovedì 6 giugno 2024. “L’inizio è sempre qualcosa di molto speciale, soprattutto per i nuovi alluni dei vari ordini, mentre per le scuole sono ore di grandi caos. Perché a poche ore dal via mancano ancora molti insegnanti alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia, e ancora parecchi professori alle medie e alle superiori. Inoltre manca ancora personale ATA, quindi parliamo di collaboratori scolastici, infatti per loro sono previste nuove convocazioni.

E’ un film già visto

Servono modalità più snelle, abbiamo ancora questo algoritmo che continua a causare problemi. Inoltre non solo non è stato messo in discussione, ma è stato implementato. L’algoritmo in se non funziona male, ma chiaramente non prevede una delle variabili principali che è quella continuità didattica. Abbiamo docenti che vengono spediti da una parte all’altra con grande amarezza da parte loro e da parte di studenti che perdono un insegnante che conoscono. Questo punto emerge ancora di più quando si parla di insegnanti di sostegno.

Scuola, la campanella a Piacenza suona il 15 settembre. Zavattoni (Cgil): AUDIO intervista