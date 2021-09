25^ Placentia Half Marathon: il 19 settembre c’è la camminata a sostegno del “La Casa di Iris”

La pandemia ha messo a dura prova anche le tante associazioni, dalle piccole alle più grandi, che riuscivano a sostenersi anche grazie alla solidarietà di altre associazioni o di singole persone. A volte, e questo è il caso che ci interessa, beneficiando delle donazioni ottenute grazie all’organizzazione di iniziative sportive. Dato che per la “nostra mezza” occorre attendere il 9 maggio del prossimo anno, è nata questa iniziativa podistica che ha proprio come principale obiettivo la raccolta di fondi per l’Hospice di Piacenza La Casa di Iris la benemerita Istituzione piacentina alla quale ci sentiamo da anni profondamente legati. Per essere più precisi, da 10 anni, dato che quest’anno si festeggia proprio il suo decennale.

Partecipare alla “nostra camminata” è semplice. La partenza avverrà da via Bubba 100 a Piacenza, domenica 19 settembre dalle ore 7,30 alle ore 9,30 e le iscrizioni si potranno effettuare appena prima di partire.

Fidal e Green pass

La Fidal il 9 settembre ha diffuso attraverso la pubblicazione sul proprio sito le linee guida per l’organizzazione di manifestazioni – non stadia -. Un vero e proprio protocollo che tutti gli organizzatori saranno tenuti a seguire, con le precisazioni che le normative generali e quelle di salute pubblica prevalgono sulla normativa sportive e che queste regole sportive da seguire non possono essere altro che temporanee. Precisazioni che forse possono sembrare ovvie, ma che invece crediamo che siano in perfetta sintonia con il periodo in cui ci siamo ritrovati e quasi abituati a vivere. Ci saranno di certo questioni o soluzioni che possono essere contestate e migliorate, ma è stato fatto un passo coraggioso e serio. Non sempre dalla Fidal sono arrivate indicazioni precise e dettagliate. In ogni caso questo è un merito.

E’ diretto soprattutto agli organizzatori, ma anche tutti gli atleti farebbero meglio a dargli un’occhiata