Lista 3V, incontro pubblico in piazza Mercanti con l’economista Marco Santero

La lista 3V, in corsa per le elezioni amministrative a Piacenza con la candidata sindaca Samanta

Favari, invita tutti i cittadini ad un comizio il giorno 27 maggio, in piazzetta Mercanti a Piacenza,

alle ore 21.00. Saliranno sul palco il segretario del partito 3V Luca Teodori, l’economista Marco Santero, la

consigliera nazionale 3V Magda Piacentini, la nostra candidata sindaca Samanta Favari e il candidato sindaco per la città di Cuneo Juan Carlos Cid Esposito. Per pensare ad una nuova Piacenza, stiamo lavorando con tutta la nostra passione ed il nostro coraggio, per mettere, anche nella nostra città, l’essere umano al centro.

“3V è l’unico partito che chiede verità e mette al centro di ogni azione politica il benessere e la salute

dell’essere umano. A Piacenza è presente dal 2019, quando ha concretizzato la propria presenza sul territorio con la partecipazione alle elezioni regionali del gennaio 2020, raccogliendo centinaia di consensi in tutta la provincia. Dopo questa esperienza, 3V è rimasto sul territorio piacentino e ha lavorato con coerenza per la tutela dei diritti fondamentali di tutti, attraverso la ricerca della verità e la difesa delle libertà. Oggi, forte di due anni di impegno a fianco delle famiglie e dei cittadini, si presenta alle imminenti

Elezioni Amministrative 2022 con una lista che supporta Samanta Favari alla carica di Sindaco per

il comune di Piacenza”.