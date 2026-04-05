Serie B – Vigevano corsara al PalaBanca: niente da fare per l’Assigeco

Grande spettacolo fra Assigeco Piacenza ed Elachem Vigevano, ma il finale punto a punto condanna i Lupi a uscire a mani vuote dal PalaBanca. Il pubblico piacentino riabbraccia coach Stefano Salieri, avversario questa sera dopo aver seduto sulla panchina biancorossoblu per più di quattro anni e aver scritto alcune tra le pagine più memorabili nella storia recente del club.

Grande ritorno anche per Nemanja Gajic, determinante con la sua difesa perimetrale nella convincente vittoria gialloblu. Piacenza gioca una partita di buona intensità, trascinata da Calbini nel primo tempo e da Mazzucchelli sul finale, ma la tripla di Corgnati chiude il sipario sul match nonostante l’ottimo quarto quarto dei ragazzi di coach Lottici. Ora l’Assigeco non può più sbagliare, e se vuole continuare a inseguire l’accesso diretto ai playoff servirà un colpaccio domenica 12 aprile sul campo di Treviglio.

Le parole di coach Lottici

“È una partita che lascia molto amaro in bocca, i ragazzi hanno giocato una grande gara contro una delle migliori squadre del campionato. Io da quando sono arrivato non mi sono mai lamentato dell’arbitraggio, ma stasera mi sono sentito davvero offeso e ci sono state situazioni anche a gioco fermo dove siamo stati penalizzati. È chiaro che abbiamo le nostre colpe, ma voglio fare i complimenti ai ragazzi anche per aver dato tutto e aver dominato a rimbalzo contro una grande squadra”.

UCC Assigeco Piacenza – Elachem Vigevano 75 – 78

(18-20; 26-17; 11-22; 20-19)

UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 20 (1/5, 4/10), Giovanni Poggi 8 (1/4, 0/0), Dalton Pepper 15 (3/5, 3/7), Simon Anaekwe 9 (3/5, 0/0), Leonardo Valesin 3 (1/2, 0/0), Martino Criconia 3 (1/3, 0/3), Massimiliano Ferraro 0 (0/0, 0/2), Andrea Mazzucchelli 12 (1/3, 3/5), Federico Ricci 5 (1/3, 1/2), Gianmarco Fiorillo NE, Joaquin Sarmiento NE, Gabriele Cattivelli NE, Kuot Yak Deng Kuot NE. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Elachem Vigevano: Alfredo Boglio 9 (2/5, 0/2), Nicola Fantoma 5 (0/2, 1/3), Saverio Mazzantini 4 (1/1, 0/3), Nemanja Gaijc 2 (1/2, 0/4), Modestas Kancleris 19 (9/17, 0/1), Baye Modou Diouf 1 (0/1, 0/0), Matteo Corgnati 15 (3/5, 2/4), Armando Verazzo 3 (0/0, 1/3), Valerio Cucchiaro 15 (2/6, 2/2), Mauro Zacchigna 5 (1/1, 0/3). Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Lorenzo Bruni, Alessandro Susino)

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