5 per Mille 2025: Scadenze e Procedura per ONLUS e ASD

Dal 13 marzo al 10 aprile 2025, le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) e le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) possono presentare domanda per accedere al 5 per mille dell’IRPEF. Questo contributo permette ai contribuenti di destinare una quota delle imposte a enti di loro scelta.

Chi Deve Presentare Domanda?

Le ONLUS e le ASD già iscritte negli elenchi permanenti non devono inviare nuovamente la richiesta. Invece, chi non è ancora presente o è di nuova costituzione deve trasmettere l’iscrizione.

Le ONLUS devono iscriversi tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate .

devono iscriversi tramite i . Le ASD devono utilizzare il software di iscrizione disponibile sul sito del CONI e dell’Agenzia delle Entrate.

Date Chiave

20 aprile 2025 : Pubblicazione degli elenchi provvisori

: Pubblicazione degli elenchi provvisori 30 aprile 2025 : Termine per le correzioni

: Termine per le correzioni 10 maggio 2025: Pubblicazione degli elenchi definitivi

Dove Presentare la Domanda?

Gli enti non commerciali e del terzo settore devono rivolgersi al Ministero del Lavoro, mentre gli enti di ricerca sanitaria o scientifica ai Ministeri competenti.

I contribuenti potranno effettuare la scelta nel Modello 730 o Unico, indicando il codice fiscale dell’ente prescelto. Anche chi ha solo una CU da lavoro dipendente può destinare il 5 per mille.

Scadenza importante: 10 aprile 2025! Non perdere l’occasione di ottenere il contributo per il tuo ente.

