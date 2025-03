Dal riciclaggio allo spaccio, blitz della guardia di finanza: due denunce, sequestrati cinque chili di droga e beni per 250 mila euro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti di sequestro preventivo di beni e di confisca, per un importo complessivo di 250 mila euro, disposti dal G.I.P. del Tribunale di Piacenza. Il tutto nei confronti di due soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, appartenenti ad un più ampio gruppo criminale, operativo nel piacentino. Un gruppo composto da 18 soggetti, tutti già destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari e dell’obbligo di dimora.

Le indagini

La complessa attività d’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica e condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico -Finanziaria di Piacenza, ha consentito di accertare che i soggetti indagati avevano destinato nel mercato clandestino delle piazze di spaccio piacentine più di 5 kg tra cocaina, anfetamina, hashish e marijuana.

Inoltre avevano, nel tempo, accumulato significative disponibilità mobiliari e immobiliari dal valore del tutto sproporzionato, evidenziando una situazione di completa difformità tra redditi dichiarati, tenore di vita e patrimonio posseduto, di fatto, acquisito, esclusivamente, grazie ai considerevoli profitti illeciti conseguiti e riconducibili alle diverse attività delittuose perpetrate.

Gli accertamenti patrimoniali e le vetture

In merito, dopo mirate investigazioni finanziarie e approfonditi accertamenti patrimoniali, estesi anche nei confronti dei familiari e dei prossimi congiunti dei due indagati, le Fiamme Gialle piacentine hanno così individuato un immobile e due autovetture di grossa cilindrata.

Questi mezzi, sebbene fittiziamente intestati a “teste di legno”, erano in realtà nella diretta disponibilità dei due soggetti che li avevano acquistati con risorse finanziarie derivanti dall’attività criminosa. Disponibilità totalmente sconosciute al Fisco e nei confronti delle quali le parti non sono state in grado di giustificarne la legittima provenienza e la sproporzione rispetto ai rispettivi esigui redditi dichiarati.

L’abitazione in centro

Nel dettaglio, il provvedimento di confisca definitiva ha riguardato un’abitazione residenziale nelle immediate adiacenze del centro cittadino piacentino. Oltre alla casa anche un’auto coupé sportiva. Mentre il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha avuto ad oggetto un’ulteriore auto berlina di grossa cilindrata. Il valore complessivo dei beni appresi che saranno destinati al patrimonio dello Stato in favore dell’Erario è stato stimato in 250.000 euro.

“L’intervento della Guardia di Finanza di Piacenza eseguito in piena sinergia con la locale Procura della Repubblica, si pone in linea con le direttive di indirizzo del Corpo, confermandone il ruolo di principale tutore della sicurezza economico-finanziaria del Paese, anche mediante il capillare contrasto ai reati in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e alla successiva aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dalle consorterie criminali, privando così i soggetti responsabili dei beni nella loro disponibilità, in misura equivalente all’ammontare dei proventi dei reati“, si legge in una nota della guardia di finanza.

L’esito delle indagini

In esito alle complessive attività di indagine, oltre alla confisca e al sequestro dell’immobile e delle due autovetture, le fiamme gialle hanno eseguito il sequestro di oltre 5 kg. tra cocaina, anfetamina, hashish e marijuana. Hanno proceduto a segnalare alla locale Procura della Repubblica ben 18 soggetti, ritenuti responsabili, in concorso, a vario titolo, dei reati di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, 648 bis e 512 bis del c.p., tutti poi raggiunti da ordinanza applicativa di misura cautelare (n. 17 arresti domiciliari e n. 1 obbligo di dimora).