Un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a La Verza la mattina di Natale, dopo che la madre, non riuscendo a contattarlo telefonicamente, è andata a casa sua. I soccorsi del 118 sono intervenuti prontamente, ma nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte di medico e infermieri, l’uomo è morto per arresto cardiaco. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia per gli accertamenti.
Non risponde al telefono, 59enne trovato senza vita in casa la mattina di Natale
