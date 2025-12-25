Karate – Ennesimo successo per il Piacenza Farnesiana al 4° “Memorial Riccardo Salvatori”

Ancora un grande successo per i portacolori del Karate Piacenza Farnesiana, protagonisti al 4° Memorial del Maestro Riccardo Salvatori.

Alla prestigiosa competizione di San Marino, riservata alle categorie Under 10, Under 12, Under 14 e Cadetti (Under 16), hanno preso parte 38 società provenienti dal Nord e dal Centro Italia.

Come di consueto, eccellenti i risultati ottenuti dagli atleti piacentini.

Nella categoria Under 12 conquistano la medaglia d’oro Nicole Famà, Camilla Imberti, Mia Vera, Yahya Fellous, Ishaq Kouhaih e Chiara Cammi, mentre Elena Vasic si aggiudica l’argento.

Negli Under 14, oro per Aicha Kouhaih, Elia Famà e Youssef Roiumi.

Tra i Cadetti, Ginevra Livelli sale sul gradino più alto del podio, mentre Gaia Granelli conquista il bronzo.

Grazie a questi straordinari risultati, il Karate Piacenza Farnesiana si è classificato al primo posto nel kumite (combattimento libero), schierando soltanto 12 atleti.

Grande la soddisfazione per il team piacentino, guidato dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal coach Lorenzo Centonze.

Il prossimo impegno agonistico di grande prestigio sarà il CTR Games FIJLKAM, in programma il 28 dicembre 2025 a Ostia (Roma), presso il Centro Olimpico Federale. La competizione, di carattere quadrangolare, vedrà confrontarsi le Nazionali Italiane Cadetti, Junior e Under 21, insieme alle rappresentative delle tre macro-aree Nord, Centro e Sud.

Per il Karate Piacenza sono state convocate, in base al ranking, Gaia Granelli (Cadetti – 54 kg) e Ginevra Livelli(Cadetti – 61 kg).

