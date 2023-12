9° Bakery Winter Cup: vince Pistoia, Piacenza quarta

Il 2023 in casa Bakery Basket Piacenza va in archivio con la conclusione della 9a edizione della Bakery Winter Cup. Sono stati tre giorni all’insegna del gioco, del divertimento ed anche della competizione, che ha reso l’evento riservato a formazioni Under 14 un grande successo su tutti i fronti. Per onorare di cronaca, il trofeo l’ha vinto Pistoia che ha superato in una avvincente finale l’Urania Milano. Terzo gradino del podio per Luino, che ha avuto la meglio della Bakery. A cascata hanno completato l’intera classifica Argenta, Jesi, Cus Parma e Loano.

Simone Zamboni, responsabile del settore giovanile

«Siamo molto contenti della riuscita del torneo. Questa edizione Under 14 della Bakery Winter Cup è stata contraddistinta da tre fondamentali fattori: collaborazione, condivisione e confronto. L’aspetto della collaborazione, ci tengo a sottolinearlo, riguarda l’importante sinergia con Piacenza Basket Club e Basket Podenzano, che ci hanno prestato loro atleti per il torneo. In particolare ci tengo a ringraziare Piacenza Basket Club che ci ha permesso di giocare le gare del 27 e 28 dicembre nel loro impianto, il Pala Italia Chef.

La condivisione riguarda invece quello che da sempre è un valore della Bakery e del suo staff. In questi giorni, purtroppo, diversi nostri allenatori sono stati colpiti da virus influenzali e tutto lo staff, con grande senso di appartenenza, si è prodigato perchè il torneo si svolgesse al meglio, condividendo l’emergenza e dividendosi i compiti al proprio interno. Ringrazio tutto lo staff e anche i ragazzi del settore giovanile che ci hanno aiutato facendo il referto, gestendo il tabellone segnapunti e tanto altro. Ultimo, ma non per importanza, l’aspetto del confronto: squadre da diverse regioni, diversi modi di giocare e diverse idee di come interpretare la pallacanestro. Sono stati giorni di grande crescita e arricchimento per gli staff e le società stesse. Noi come Bakery siamo orgogliosi di organizzare ed ospitare a Piacenza manifestazioni del genere, che fanno crescere tutti».

Riccardo Tomassini, coach dell’Under 14

«Il bilancio al termine di questi tre giorni è positivo. Abbiamo fatto molto bene nel girone contro Loano e Cus Parma, avversari più alla nostra portata, mentre siamo andati in difficoltà contro Pistoia che era la squadra più forte in assoluto. Ma ce lo aspettavamo. Buonissime sono state anche le partite in semifinale e in finale 3°-4° posto contro Luino.

In quest’ultima gara abbiamo fatto vedere delle ottime cose, siamo entrati decisi e siamo stati avanti per lunghi tratti. Pur mollando un po’, ce la siamo giocata fino alla fine mettendo in mostra i miglioramenti che stiamo facendo durante l’anno. Ci tengo a ringraziare chi ha organizzato il torneo, chi si è messo a disposizione per la sua riuscita, e le società Piacenza Basket Club e Podenzano che ci hanno prestato alcuni dei loro atleti che ci hanno dato una grande mano in questi tre giorni».

Un ringraziamento va a tutti i partecipanti, i ragazzi, gli allenatori e tutto lo staff biancorosso che ha reso possibile l’ottima riuscita della 9° edizione della Bakery Winter Cup.