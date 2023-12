Serie A2 – Non basta un cuore enorme all’Assigeco: il finale in volata premia Forlì

L’impresa di espugnare l’imbattuta Unieuro Arena è solo sfiorata per l’UCC Assigeco Piacenza, che a Forlì gioca la solita partita gagliarda e intensa per tutti i quaranta minuti, inseguendo i padroni di casa per tre quarti prima di un’ultima frazione che vede l’ennesimo finale in volata della stagione biancorossoblu. I ragazzi di coach Salieri trovano il primo vantaggio della serata a tre minuti dalla fine, prima di due canestri mortiferi di Allen e il bersaglio di Valentini che chiudono a quota quattro la striscia positiva dell’Assigeco, attesa la prossima settimana da un altro impegno lontano dal PalaBanca sul campo di Trieste.

Le parole di coach Salieri

“Per prima cosa faccio i complimenti a Forlì, che ha vinto una partita dura comandando sempre l’incontro. Noi però c’eravamo: la squadra ha fatto una partita importante, ottimo l’apporto difensivo tenendo un buonissimo attacco come Forlì a soli sessantatré punti segnati e facendo vedere in campo di avere carattere non dandoci mai per vinti. Nel finale Allen ha chiuso la partita, oltre a un canestro di puro talento di Valentini che ha messo un solco importante. Siamo mancati sotto l’aspetto offensivo, con brutte percentuali, e facendo palle perse non da noi ma sicuramente merito della difesa di Forlì. Abbiamo comunque dimostrato di essere una squadra in salute: vado via con la certezza che la squadra ha dato tutto quello che poteva dare”.

Unieuro Forlì – Assigeco Piacenza 63-58

(14-10; 15-11; 18-21; 16-16)

Unieuro Forlì: Valentini 6, Allen 16, Pollone, Johnson 11, Zilli, Zampini 2, Cinciarini 6, Tassone, Radonjic 12, Pascolo 10. Ne: Leon Galarza, Matteo Borciu. Allenatore: Martino

UCC Assigeco Piacenza: Sabatini 8, Querci 7, Veronesi 7, Miller 9, Skeens 12, Gallo, Filoni 1, Bonacini 9, Serpilli 1, D’Almeida 4. Allenatore: Salieri