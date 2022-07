900 anni della Cattedrale di Piacenza, il 3 agosto: C’era una volta la Val D’Arda Romanica 2. Il 5 agosto: serata musicale con l’ensemble Prossime Trascendenze

Mercoledì 3 agosto 2022 alle ore 21:00 in occasione dei 900 anni della Cattedrale di Piacenza, tornano le visite virtuali guidate online su ZOOM, con un nuovo focus sulla Val D’Arda: «C’ERA UNA VOLTA…. LA VAL D’ARDA ROMANICA 2».

Ci sposteremo in provincia, a scoprire un patrimonio storico artistico di rara bellezza: qui sono diversi gli oratori e le chiese romaniche che ancora popolano questa stupenda valle dell’Appennino piacentino. Dal preziosissimo gioiello rappresentato dall’oratorio di Mignano all’importante storia che si cela dietro San Martino in Olza, per completare il viaggio con le pievi di San Giorgio e di Vigoleno: un viaggio appassionante nel Romanico.

L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom alle ore 21.00. Per partecipare, con la possibilità di interagire tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form contenuto nella seguente pagina web: clicca qui.

Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli scritti.

Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com

5 agosto

Quest’estate Museo Collezione Mazzolini partecipa al ricco calendario delle iniziative culturali e ricreative promosse dal comune di Bobbio, offrendo la rassegna MCM ESTATE – Weekend d’estate in Collezione, serate culturali dedicate al teatro, alla musica e soprattutto all’arte, nei bellissimi spazi dell’ex Monastero di San Colombano.

Per il primo evento di agosto, venerdì 5 agosto 2022 alle ore 18.30 Museo Collezione Mazzolini è lieto di presentare una serata musicale con l’ensemble Prossime Trascendenze, formazione di fiati a “geometria variabile” che lavora con composizioni scritte in partitura grafica e seguire aperitivo.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

info@cooltour.it

340 5492188.