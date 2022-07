Visita guidata “Le ceramiche a Palazzo Farnese”. Giovedì 4 agosto, l’ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza propone, nell’ambito degli appuntamenti per la terza età, una visita guidata alla collezione di ceramiche dei Musei Civici di Palazzo Farnese.

La collezione, composta da maioliche e porcellane realizzate da manifatture italiane ed estere tra il XVI e il XIX secolo, rappresenta un’ampia testimonianza dell’arte ceramica del periodo, in Italia e in Europa. L’esposizione comprende sia manufatti provenienti da scavi effettuati in città e nel territorio comunale che le ceramiche acquisite attraverso i preziosi lasciti che nel corso del tempo hanno arricchito la collezione storica del museo.

Per poter partecipare è necessario iscriversi, al costo di 6 euro, esclusivamente telefonando all’ufficio Attività socio-ricreative ai numeri 0523 492724 e 492743, a cui rivolgersi anche per ulteriori informazioni, negli orari di apertura (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.30). Sarà possibile iscriversi a partire da lunedì 1 agosto, fino a esaurimento posti. L’iniziativa è riservata ai residenti del Comune di Piacenza. Per accedere nei luoghi al chiuso è consigliata la mascherina chirurgica.