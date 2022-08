Volley – Gas Sales Piacenza e Banca di Piacenza ancora insieme nella stagione 2022/23

Banca di Piacenza e Gas Sales Piacenza ancora insieme nella stagione 2022-2023. Per il quinto anno consecutivo la Banca di Piacenza sarà vicino alla squadra biancorossa.

“Impegno, Coerenza e Valori”: le tre parole che accomunano i valori di Gas Sales Piacenza e Banca di Piacenza, due realtà piacentine desiderose da sempre di essere vicine ai piacentini. Parole che da sempre rappresentano pilastri fondamentali nell’attività di Banca di Piacenza e di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza.

Pietro Boselli Vice Direttore Banca di Piacenza

“La Banca di Piacenza è da sempre vicina al mondo del volley piacentino, uno sport molto sentito che ha fatto grande il nome della città. Continuiamo con entusiasmo ad appoggiare il progetto “Gas Sales Piacenza” e il fatto che a capo di questo progetto ci sia la famiglia Curti, una storica famiglia piacentina seria e affidabile, che ha investito nel territorio è un ulteriore stimolo per continuare ad essere ancora vicino al volley piacentino. Un’unione perfetta per creare valore: banca e azienda che investono in un bene prezioso, Piacenza, in nome dello sport. Siamo una banca locale e siamo vicini ai piacentini. Il fatto che nella prossima stagione la squadra giocherà in Europa è e deve essere solo un motivo di orgoglio per tutti noi, per Piacenza in primis”.

La Banca di Piacenza è nata nel 1936 e da sempre segue il percorso economico-sociale del territorio. Partita con una filiale oggi vanta 52 filiali e oltre 500 dipendenti ed è tra le prime 60 banche – gruppi bancari su oltre 600 per dimensione e ai primi posti come solidità patrimoniale. Negli anni la Banca di Piacenza si è affermata come una banca al servizio dei risparmiatori e degli operatori economici, mantenendo con la gente un rapporto di reciproca e solida fiducia, reinvestendo sul territorio i propri utili. E il fatto di mantenere l’identità di “banca locale” ha permesso di diventare, passo dopo passo, una banca che ha superato i confini dell’iniziale provincia di insediamento.

Elisabetta Curti Presidente di Gas Sales Piacenza