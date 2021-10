Celebrare i 900 anni della Cattedrale, occasione per promuovere il territorio: un protocollo tra Diocesi, Fondazione, Comune e Camera di Commercio – AUDIO

Un protocollo d’intesa per celebrare a dovere i 900 anni della Cattedrale. Questa mattina, venerdì 29, presso il salone degli affreschi del Palazzo Vescovile è stato siglato il Protocollo d’intesa tra Diocesi di Piacenza e Bobbio, Comune di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Camera di Commercio di Piacenza. Obiettivo sancire l’impegno congiunto volto alla promozione del patrimonio storico, artistico e religioso della città e della provincia di Piacenza in occasione dei 900 anni dalla fondazione della Cattedrale. Dopo l’apertura dell’anno giubilare lo scorso 14 ottobre, infatti, prenderanno il via numerosi eventi culturali per celebrare l’importante ricorrenza, i cui festeggiamenti proseguiranno per tutto il prossimo anno. Questo ricco, articolato e prolungato programma di iniziative vede la collaborazione delle varie anime che compongono il tessuto economico e sociale piacentino. I vari soggetti saranno coinvolti in un percorso organizzativo.

Alla firma del protocollo erano presenti monsignor Adriano Cevolotto, Vescovo della Diocesi di Piacenza – Bobbio, Patrizia Barbieri, sindaco di Piacenza, Roberto Reggi, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Filippo Cella, commissario straordinario della camera di Commercio di Piacenza, Manuel Ferrari, direttore Ufficio Beni Culturali della Diocesi.



Una collaborazione che ben presto si aprirà a nuove partecipazioni”, come hanno annunciato i presenti. “Inoltre punteremo a coinvolgere anche altre province”.

“L’idea è suddividere il programma in due filoni. Uno maggiormente pastorale, un altro composto da una serie di iniziative che dovrebbero culminare in un grande convegno internazionale a conclusione dell’anno giubilare: un convegno di approfondimento, di studio”. Lo spiega monsignor Cevolotto.