Schianto frontale tra auto e moto sulla Statale 45, grave un uomo di 60 anni

Grave incidente lungo la Statale 45, nei pressi di Corte Brugnatella, dove un uomo di 60 anni è rimasto seriamente ferito dopo uno scontro tra la sua moto e un’auto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il motociclista si sarebbe scontrato frontalmente con una vettura che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’eliambulanza, che ha trasportato d’urgenza il 60enne al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Le autorità stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

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