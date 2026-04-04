Schianto frontale tra auto e moto sulla Statale 45, grave un uomo di 60 anni

Grave incidente lungo la Statale 45, nei pressi di Corte Brugnatella, dove un uomo di 60 anni è rimasto seriamente ferito dopo uno scontro tra la sua moto e un’auto.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il motociclista si sarebbe scontrato frontalmente con una vettura che procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato particolarmente violento.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’eliambulanza, che ha trasportato d’urgenza il 60enne al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma.
Le autorità stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.