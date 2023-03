Estintori svuotati sulle auto in sosta e bagni pubblici devastati, a Bobbio è “allarme” vandali: in arrivo nuove telecamere?

Estintori svuotati sulle auto in sosta e danneggiamenti. E’ allarme vandali a Bobbio, allarme giustificato dal fatto che quello dell’altra sera non sarebbe il primo episodio. “Mi preoccupa che ci siano persone che si divertano così”, ha commentato il sindaco Roberto Pasquali. In effetti l’altra mattina alcuni residenti in Largo Nassiriya si sono ritrovati le auto completamente imbiancate dalla schiuma degli estintori. Ma, come detto, non è l’unico gesto preoccupante: i bagni pubblici infatti sono stati distrutti pochi giorni dopo. La soluzione, secondo il primo cittadino, è l’installazione di nuove telecamere.