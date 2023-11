A Bobbio lo shopping premia: un Concorso mette in palio tre viaggi

A Bobbio lo shopping premia e si intitola “Natale a Bobbio – Lo shopping bobbiese ti manda in vacanza” . L’iniziativa organizzata da Nuova Associazione Commercianti e operatori economici della Città di Bobbio in collaborazione con il Comune di Bobbio e con il contributo di Confcommercio e Federmoda Piacenza è stata presentata questo pomeriggio in municipio, alla presenza del sindaco Roberto Pasquali.

A Bobbio lo shopping premia – Tre viaggi in palio

Il concorso, nato con l’idea di stimolare gli acquisti nei negozi situati nel bellissimo borgo, mette in palio ben tre viaggi premio che il vincitore potrà pianificare come preferisce. Gli organizzatori hanno infatti pensato di non fissare a monte una meta precisa ma di lasciare liberi i futuri vincitori di scegliere, in collaborazione con il partner tecnico (l’agenzia viaggi Le Tre Caravelle), dove e quando andare, utilizzando il voucher che riceveranno. Il primo premio prevede un viaggio del valore di 2 mila euro, il secondo di 800 euro ed il terzo di 300 euro.

A Bobbio lo shopping premia – Come partecipare

Per accaparrarsi uno dei premi, oltre che affidarsi alla buona sorte, bisognerà effettuare cinque acquisti, ciascuno superiore a 25 euro, in una delle attività commerciali che aderiscono all’iniziativa.

Per ogni acquisto l’esercente apporrà un timbro sulla cartolina. Una volta collezionati 5 timbri basterà imbucare l’apposito tagliando nel point allestito in Contrada di Porta Nova 44.

Come ha spiegato Giuseppina Poggi, una fra gli organizzatori, l’estrazione si terrà venerdì 5 gennaio alle 19,30 in piazza Duomo, sotto l’albero, dove verrà allestito un dj set e verrà offerto il vin brulè a tutti i partecipanti.

Oltre agli organizzatori ed al primo cittadino bobbiese alla conferenza stampa odierna erano presenti per Confcommercio Piacenza l’avvocato Attilio Taverniti ed il direttore Gian Luca Barbieri e per Federmoda Piacenza Gianluca Brugnoli.