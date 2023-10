Rido,Sogno e Volo 2023 presentata la quinta edizione della rassegna di Clown, teatro e circo contemporaneo -AUDIO

Rido Sogno e Volo 2023 presentata la V° edizione della rassegna di Clown, teatro e circo contempo che si terrà a Piacenza presso il teatro Manicomics di via Scalabrini 19 dal 10 novembre 2023 al 5 aprile 2024. La Rassegna invernale quest’anno più che mai si dedica al teatro comico, al clown ed alla musica, dividendosi equamente tra teatro serale, il venerdì e teatro per famiglie, la domenica pomeriggio.

Come è tradizione e arte dei Manicomics, la comicità e l’acrobazia si intrecciano ed incontrano con i temi di interesse socio-culturale e, quest’anno, anche politico: la questione femminile, la lotta alla mafia, gli anni di piombo, i giochi di potere che dimentica sempre gli ultimi; questi i temi che il giullare della nostra contemporaneità porta sulla scena del Teatro di Manicomics, prendendo diverse forme, tra le più eclettiche, eccentriche, persino scandalose. Il «dare scandalo» è una proposta, uno stile di vita, una promessa di cambiamento. Il clown che cerchiamo oggi è fatto così, colui che destabilizza, andando al cuore del problema, con ironia, sguardo lucido e mente a colori..

Rido,Sogno e Volo 2023 Lo spettacolo di apertura della rassegna

“Iniziamo il Venerdì 10 novembre alle ore 21 con uno spettacolo internazionale – racconta la codirettrice artistica Allegra Spernanzoni – salirà sul palco il Paul Morocco and theTrio uno spettacolo musicale di grande comicità, sono musicisti sopraffini che intrattengono il pubblico con la loro comicità essendo clown di grande spessore di livello internazionale”.

Rido Sogno e Volo 2023 per le famiglie

“Confermate anche le domeniche pomeriggio dedicate agli spettacoli per le famiglie – segnala Spernanzoni – nello specifico saranno 3 il primo sarà domenica 26 novembre alle ore 16,30 con lo spettacolo di Gek Tessaro con Il circo delle nuvole un lavoro di grande poesia e divertimento perchè Tessaro dipinge durante lo spettacolo e racconta questa bellissima storia di cui è autore”.

Riso, Sogno e Volo 2023 il teatro politico e sociale

“Ai clown e il circo contemporaneo – sottolinea Allegra Spernanzoni – incrociano i temi di interesse politico e sociale. Avremo quindi sul palco uno spettacolo che si ispira alle canzoni di Rino Gaetano portato in scena venerdì 16 febbraio alle ore 21, da Matteo Ghisalberti e Davide Cignatta le illustrazioni live di Sabrina Inzaghi e la compagnia Le stanze di Igor che con grande raffinatezza propone le canzoni del repertorio del grande cantautore italiano nello spettacolo Aida e le altre storie. In cartellone Giovedì 21 marzo alle ore 21 anche uno spettacolo contro la Mafia con Giulio Cavalli dal titolo Falcone, Borsellino e le teste di minchia 30 anni dopo”.

Il ritorno di Golden Didin

“In cartellone anche il ritorno della grande Golden Didin – anticipa Allegra Spernanzoni – reduce dal grande successo ottenuto ad Avignone, porterà sul palco piacentino i temi della femminilità intersecati con la cucina. Lo spettacolo si intirola Petto o Coscia in scena venerdì 1 marzo alle ore 21”.

Rido, Sogno, e Volo il canto di Natale

“Ricordo anche il tradizionale appuntamento con lo spettacolo delle feste – anticipa Spernanzoni – domenica 17 dicembre alle ore 16,30 l’appuntamento è con il Canto di Natale con il Teatro dell’Ortica, il teatro manicomics riunirà tutte le famiglie piacentine un un’atmosfera magica per grandi e piccini”.

Informazioni e abbonamenti

Le informazioni possono essere ricercate sulle pagine social di Manicomics, sul sito ufficiale. “Quest’anno saranno disponibili diverse forme di abbonamento – annuncia Allegra Spernanzoni – per la prima volta avranno prezzi molto vantaggiosi per studenti e famiglie”. Gli spettacoli possono essere prenotati anche singolarmente al 333 1741885. Tutti gli spettacoli in caso di pioggia avranno una location alternativa.

Il programma

VENEREDÌ 10 NOVEMBRE ore 21:00, «OLÉ» PAUL MOROCCO in the TRIO – COMMEDIA MUSICALE ACROBATICA

DOMENICA 26 NOVEMBRE ore 16:30 «IL CIRCO DELLE NUVOLE» GEK TESSARO – TEATRO NARRAZIONE DI FIGURA PER FAMIGLIE

DOMENICA 17 DICEMBRE ore 16:30 «CANTO DI NATALE» TEATRO DELL’ORTICA – MUSICAL PER FAMIGLIE

DOMENICA 7 GENNAIO ore 16:30 «TITUS E ROMEK» MANICOMICS TEATRO – TEATRO COMICO PER FAMIGLIE

DAL 22 AL 26 GENNAIO orario mattutino «BIANCO SILENZIO» MANICOMICS TEATRO – PROGETTO SPECIALE SICUREZZA SUL LAVORO dedicato alle Scuole Superiori

VENERDÌ 16 FEBBRAIO ore 21:00 «AIDA E ALTRE STORIE» COMPAGNIA LE STANZE DI IGOR – TEATRO MUSICALE

VENERDì 1° MARZO ore 21:00 «PETTO O COSCIA» GOLDEN DIN DIN – TEATRO MUSICALE BURLESQUE

GIOVEDì 21 MARZO ore 21:00 «FALCONE, BORSELLINO E LE TESTE DI MINCHIA (30 ANNI DOPO)» GIULIO CAVALLI – GIULLARATA STAND-UP ANTIMAFIA

VENERDì 5 APRILE ore 21:00 «GUSTAVO LA VITA» COMPAGNIA ANDREA FARNETANI – TEATRO CIRCO CONTEMPORANEO

I Crediti

Direzione artistica: Mauro Mozzani, Rolando Tarquini, Paolo Pisi, Agostino Bossi, Mauro Caminati, Samantha Oldani, Allegra Spernanzoni.Collaboratori: Graziella Rimondi, Maria Cristina Tarquini, Fabio Piazzi, Claudia Iavarone, Leonardo Maria Tanoni, Margherita Serra Creazione Grafica: MADE WEB