Alta Val Tidone celebrazioni del 4 novembre con Alpini e alunni della primaria

Alta Val Tidone celebrazioni 4 novembre, continuano per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Dopo la deposizione, domenica, delle corone d’alloro ai cippi dei caduti per la Patria di Caminata, Nibbiano e Pecorara, è stata officiata anche la Messa solenne.

Alta Val Tidone celebrazioni 4 novembre Trevozzo

A Trevozzo si è tenuta la cerimonia alla presenza degli alunni di tutte le classi della scuola primaria, degli Alpini e di alcune associazioni del territorio, tra cui la locale Pro Loco. Dopo un momento di raccoglimento e riflessione in chiesa con Don Gianni Quartaroli, che ha benedetto la corona d’alloro deposta durante la cerimonia ufficiale.

Alta Val Tidone celebrazioni 4 novembre il Sindaco Albertini

Intervento del Sindaco Franco Albertini, “Il ricordo e la fiamma della memoria non possono e non devono spegnersi anche nei nostri paesi, dove la commemorazione dei caduti, i fiori, le corone d’alloro, la presenza degli Alpini, rappresentano un coro di voci che illuminano ancora e sempre l’appartenenza alla Nazione italiana”, ha detto il primo cittadino di Alta Val Tidone, ricordando come domenica scorsa davanti alla sede municipale di Nibbiano hanno inaugurato un cippo dedicato a tutti gli Alpini della Val Tidone “andati avanti”, con la posa accanto al monumento dei caduti di una penna scolpita donata dal gruppo Alpini di Pecorara.

“Quanti nomi di giovani incisi nei monumenti – ha proseguito Albertini – espressione visibile che richiama alle migliaia di vite sacrificate perché dopo secoli e secoli, anche prima dell’epopea risorgimentale, si avverasse finalmente quel sogno che si chiama Italia nei suoi naturali confini”.

Riconoscenza alle Forze Armate

Rinnovando la riconoscenza nelle Forze Armate, “testimonianza della nostra identità di Nazione e di quell’irrinunciabile patrimonio di sentimenti morali e civili che si chiama Patria e risponde al nome di Italia”, il Sindaco ha concluso il suo intervento citando le parole dedicate ai caduti da Giovannino Guareschi: “Quando un soldato muore, il suo corpo rimane aggrappato alla terra, ma le stelle della sua giubba si staccano e salgono in cielo ad aumentare di due piccole gemme il firmamento”.

Alta Val Tidone celebrazioni 4 novembre il contributo degli alunni

Dopo il canto dell’Inno Nazionale, il significativo contributo alla cerimonia da parte degli alunni della scuola primaria di Trevozzo che, nelle scorse settimane, accompagnati dal prezioso supporto di tutti gli insegnanti nell’ambito del progetto di Educazione alla Cittadinanza Attiva, hanno svolto un lavoro di approfondimento sul significato di questa giornata, sui valori della Pace, della non violenza, del sacrificio e della Libertà. Partendo dalla lettura delle poesie “Luce, pace, amore” di Laurence Housman, “Ho dipinto la pace” di Talil Sorek, “Sorridere alla vita” di Batista Cherubini e “Dopo la pioggia” di Gianni Rodari, recitate durante la cerimonia, gli alunni hanno elaborato una serie di riflessioni sui temi e sui valori della giornata e dei suoi richiami al messaggio che “la pace non è un optional”.

Alta Val Tidone celebrazioni che continuano il 19 novembre

Le celebrazioni in Alta Val Tidone proseguiranno domenica 19 novembre a Genepreto, con la Santa Messa presso la chiesa, con la deposizione della corona d’alloro e la presentazione del libro “A ricordo dei caduti di Genepreto”