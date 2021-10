A Campagnola il Fumara sfida una neopromossa, Amatori: «Stiamo lavorando bene»

Terza giornata di serie B1 e seconda trasferta per il Fumara MioVolley che sabato alle 18 affronterà le reggiane di Campagnola, formazione neopromossa in categoria che finora ha raccolto tre punti, gli stessi della formazione biancoblu di coach Codeluppi arrivati con la vittoria su Esperia.

L’ultima gara è stata caratterizzata da un’intensità piuttosto palpabile e da una prestazione corale in un crescendo che ha coinvolto la centrale Giada Amatori. La giocatrice, arrivata quest’anno nella formazione MioVolley, è riuscita a mostrare un repertorio di muri e attacchi rendendo difficoltosa la difesa di Cremona.

La centrale del Fumara MioVolley: Giada Amatori

«È stata una vittoria di squadra. Penso che siamo riuscite a portare la vittoria a casa facendo molti meno errori rispetto all’incontro della prima giornata. Abbiamo messo in campo il nostro gioco limitando appunto gli errori giocando una buona partita anche se siamo state molto altalenanti e questo è uno degli aspetti che stiamo cercando di migliorare in allenamento insieme ad altri elementi. In palestra stiamo lavorando bene e sono sicura che, allenamento dopo allenamento, riusciremo a consolidare il nostro gioco e tutti i meccanismi».

La partita di sabato vedrà di fronte due squadre che si sono già incrociate sottorete in passato. Nel campionato 2019/20 in serie B2 fu battaglia sul campo di Campagnola con il MioVolley capace di imporsi in tre set piuttosto complicati e piuttosto tattici.

In precedenza le due formazioni avevano lottato per la promozione in B2 nella serie C 2016/17. L’andata si chiuse con un 3-0 per l’allora Busa Trasporti, il ritorno con la vittoria al tiebreak delle reggiane. Nel frattempo le due compagini

hanno cambiato pelle ma Fanzini e compagne rispondono comunque alla voce di squadra ostica da non sottovalutare.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della società ospitante, OSGB Campagnola Emilia.