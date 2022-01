In giro nonostante la quarantena, denunciate due persone. Altre nove persone nei guai per le norme anti-Covid

Proseguono le attività di monitoraggio e controllo dell’osservanza delle disposizioni, per dare maggiore forza a quanto sinora fatto con responsabilità e coesione dalle Istituzioni e dalla collettività, anche a supporto del sistema sanitario. In tale contesto e con tali finalità, nella settimana dal 10 al 16 gennaio 2022, sono state controllate a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali e delle Unioni dei Comuni 5780 persone e 847 attività o esercizi commerciali con l’impiego di 942 unità impiegate in 485 servizi. In questo contesto sono state sanzionate 5 persone per il green pass, 1 per il mancato rispetto delle prescrizioni in tema di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e 3 titolari di attività o esercizi commerciali.

Inoltre, 2 persone sono state denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus. Proseguono le attività di monitoraggio dell’apposito gruppo di lavoro interforze coordinato da questa Prefettura-Utg e composto da: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali di Piacenza, Fiorenzuola d’Arda e Castel San Giovanni nonché le Unioni di Polizia Locale, nonché del CCS e del discendente tavolo di monitoraggio scuola-trasporti, in cui viene esaminata l’attuazione del piano nell’ambito del trasporto pubblico locale anche con iniziative di sensibilizzazione dell’utenza.

Lo scorso 14 gennaio, presieduto dal Prefetto, si è tenuto anche un incontro del tavolo della Conferenza Permanente – Sviluppo Economico e Attività Produttive, alla presenza dell’Agenzia dell’Entrate, dell’Agenzia delle Dogane, dell’Inps, dell’ITL, dell’INAIL, della Camera di Commercio, delle Associazioni di categoria e delle Organizzazioni sindacali per monitorare l’andamento generale dell’economia provinciale alla luce dei risultati registrati nell’anno 2021 e delle prospettive per l’anno 2022. Nel corso dei lavori, a fronte di complessivi segnali di tenuta del sistema, è stata rappresentata preoccupazione da parte dei rappresentati delle associazioni di categoria di tutti i settori economici per l’aumento dei costi energetici e delle materie prime e per la crescita dell’inflazione, fattori che potrebbero comprimere la ripresa economica.

Il Prefetto invita a mantenere alta la guardia e il senso di responsabilità da parte di tutti, nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia: il Covid si combatte uniti. Il rispetto delle misure, anche comportamentali, consente di rallentare e contenere la diffusione del virus e mantenere gli ospedali nella condizione di lavorare e tutelare la salute di tutti, ma anche di non bloccare la vita sociale e le attività economiche della comunità.