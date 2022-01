Nuova vita per l’albero di Natale di piazza Mercanti, legno donato a scuole e associazioni per progetti artistici ed educativi

Sarà rimosso domani, martedì 18 gennaio, l’albero di Natale allestito in piazza Mercanti, per essere trasferito in un’area di proprietà comunale dove verrà tagliato ricavandone, come concordato con alcune scuole primarie della città e con associazioni del terzo settore operanti nel territorio cittadino, cilindri di legno di altezza pari a 5 e 20 cm.

Grazie a questa operazione, il legno dell’albero potrà infatti essere proficuamente utilizzato in progetti artistici, didattici e socio-educativi, molti dei quali rivolti ai più giovani, con una forte valenza di educazione civica ed ambientale.

Eventuali ulteriori richieste, da parte di istituti scolastici e sodalizi, potranno essere trasmesse all’indirizzo segreteria.sindaco@comune.piacenza.it o comunicate al numero 0523-492021, entro la giornata di venerdì 21 gennaio.