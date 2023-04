A Piacenza 802 borse di studio per gli studenti della provincia.

Diritto allo studio a Piacenza, in arrivo le borse a sostegno, che saranno assegnate dalla Regione per gli studenti piacentini. Saranno ammessi gli iscritti al primo e secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Avranno diritto al contributo coloro che avranno risposto ai bandi nel periodo previsto dal 5 settembre al 26 ottobre dello scorso anno.

Diritto allo studio i fondi a Piacenza

Saranno in totale 802 i ragazzi che beneficeranno di 183 euro pro capite per un importo totale di 167,696 euro. Riceveranno una borsa maggiorata del 25%, quegli studenti che hanno conseguito una media pari o superiore al 7 e per quelli con disabilità. Per gli altri studenti è stata stilata la graduatoria ora si attende lo staziamento dei fondi ministeriali.

Diritto allo studio, continua il sostegno dalla Regione

“In un contesto economico mondiale reso incerto dai conflitti in corso, dagli aumenti dei costi delle materie prime e dall’inflazione, la Regione Emilia-Romagna non arretra sull’impegno di garantire il diritto allo studio e contrastare così l’abbandono scolastico, anzi incrementiamo le risorse -commenta l’assessora alla Scuola Paola Salomoni – Mentre non abbiamo ancora certezze sui fondi che stanzierà il Governo, abbiamo deciso di fare la nostra parte senza attendere oltre per supportare le famiglie di tutti i ragazzi e le ragazze che ne hanno diritto”.

Dalla Regione fondi in aumento

Cresce del 25% la platea degli studenti delle superiori della Regione che hanno beneficiato delle borse di studio regionali, sono più di tredicimila, grazie a uno stanziamento di 2,75 milioni di euro, che sono 500 mila in più rispetto allo scorso anno scolastico