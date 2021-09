Arriva a Piacenza il Mondiale F1 Motonautica, dopo 15 anni di assenza dall’Italia. A San Nazzaro gli scafi sfrecciano dal 10 al 12 settembre

Dopo 15 anni di assenza torna in Italia il campionato mondiale di Formula 1 Motonautica. Infatti la stagione 2021 prende il via con il Gran Premio d’Europa in programma dal 10 al 12 settembre a San Nazzaro (Monticelli d’Ongina in provincia di Piacenza), sulle acque del Po. La manifestazione è stata presentata nella sede della Provincia di Piacenza.

Arriva a Piacenza il Mondiale F1 Motonautica

“Avremo 18 imbarcazioni al via – spiega l’organizzatore dell’evento Ezio Cremona storico Presidente della Motonautica San Nazzaro – che rappresentano un po’ tutti paesi del mondo dalla Cina agli Stati Uniti. La nostra sede è stata scelta perché siamo in una sorta di piccolo lago, inoltre in questo momento la situazione del Po è perfetta per correre quindi ci aspettiamo un grandissimo spettacolo. Insomma abbiamo trovato la sinergia giusta, acqua e duro lavoro, per portare nel piacentino un evento così importante in una frazione che conta 600 abitanti. Non so dire come ci siamo riusciti, so solo che il 4 agosto qualcuno mi ha telefonato e mi ha detto: ti ho fatto un regalo di compleanno, la prova di Formula Uno!”

“Grazie a questa manifestazione – spiega il campione piacentino Alex Cremona – Piacenza vivrà un momento storico, perché la Formula 1 è la massima espressione della Motonautica da circuito con scafi che viaggiano oltre 220 km all’ora. E’ un evento inedito sul fiume Po, speriamo che il pubblico possa divertirsi e apprezzare gli sforzi che abbiamo messo per preparare una manifestazione così grande e prestigiosa”.