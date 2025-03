A scuola di sport, ciclo di incontri formativi a Piacenza. Gionelli: “Partiamo il 27 marzo con lo sviluppo delle competenze motorie” – AUDIO

A scuola di sport, presentato ill ciclo di sei incontri formativi, rivolti agli operatori sportivi, organizzati dalla Scuola regionale dello Sport afferente al Coni emiliano-romagnolo.

“Grazie al contributo del Comune di Piacenza – sottolinea l’assessore Dadati -, i sei appuntamenti saranno gratuiti e toccheranno temi attuali e di grande interesse, per la crescita delle diversificate competenze che vengono maggiormente richieste alle associazioni sportive. Il primo incontro, in programma giovedì 27 marzo alle ore 20, presso la Sala del Coni “Auditorium Roberto Gentilotti” in via Calciati 14, avrà per tema “Come allenare le abilità e le competenze motorie trasversali nello Sport”. I successivi appuntamenti svilupperanno tematiche diversificate come lo sport femminile, il rapporto tra scuola e sport, attività inclusive, la preparazione fisica negli sport di squadra, la motivazione alla pratica sportiva. Grazie alla collaborazione con il Coni provinciale e regionale, siamo felici di iniziare a confrontarci con gli operatori sportivi, per poter migliorare ancora il servizio offerto dal tessuto sportivo locale. Spero che le società rispondano “presente” e partecipino numerose”.

“Il seminario di giovedì 27 marzo – dichiara il delegato provinciale Coni, Robert Gionelli – si focalizza sullo sviluppo delle competenze motorie fondamentali applicabili a più discipline. I partecipanti impareranno a migliorare abilità come coordinazione, agilità, equilibrio, forza, velocità e resistenza, cruciali per ogni sport. Verranno proposte tecniche di allenamento pratiche e adattabili a diversi livelli e fasce di età. L’incontro rappresenta un’opportunità per allenatori e professionisti del settore per perfezionare l’approccio all’allenamento globale degli atleti, migliorando le loro prestazioni in ogni contesto sportivo. L’iscrizione è obbligatoria (e gratuita) per tutti gli operatori sportivi e gli studenti / neo laureati della provincia di Piacenza tramite il sito https://www.sportellodellosportemiliaromagna.it/”.

A illustrare finalità e programma dell’iniziativa, realizzata anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sono intervenuti l’assessore allo Sport Mario Dadati, per il Coni il delegato provinciale Robert Gionelli e il coordinatore tecnico Pietro Peveri, nonché Christian Santoni funzionario dell’ufficio Sport.