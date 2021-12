Via Taverna, accoltellato al volto in mezzo alla strada al culmine di una lite

Lite in mezzo alla strada, un uomo viene raggiunto da una coltellata in pieno volto. I fatti sono accaduti questo pomeriggio. Per motivi da chiarire, due uomini hanno iniziato a litigare in via Taverna. I toni si sono fatti sempre più accesi e alcuni passanti hanno chiamato la polizia.

Gli agenti sono giunti sul posto trovando uno dei due rivali con un profondo taglio in pieno volto. Una ferita procurata da una coltellata sferrata dall’altro soggetto. Il ferito è stato condotto al pronto soccorso: fortunatamente non si trova in gravi condizioni. L’aggressore è stato condotto in questura e ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.