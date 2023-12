Tariffe ridotte e procedure semplificate, nuovo accordo tra Confesercenti e Siae per la musica nei pubblici esercizi

Tariffe ridotte per gli associati, procedure semplificate e contrasto ad abusivismo e concorrenza sleale.

Fiepet, l’associazione dei pubblici esercizi Confesercenti, e SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori, hanno rinnovato l’intesa per portare più musica – dal vivo e non – nei locali, riducendo e velocizzando allo stesso tempo gli adempimenti necessari agli imprenditori.

Il nuovo accordo, in un’ottica di semplificazione dei criteri di determinazione del Diritto d’Autore e delle modalità di concessione delle licenze agli utilizzatori, prevede infatti una revisione del sistema tariffario per gli intrattenimenti senza ballo organizzati all’interno dei pubblici esercizi.

Le regole saranno applicabili dal prossimo 1° gennaio 2024, ma già dal 20 dicembre è stato attivato, tra i servizi online, il Portale Music&Go, con cui è possibile richiedere il permesso per gli eventi musicali per i quali non è previsto un biglietto di ingresso. La tariffa sarà determinata sulla base della superficie del locale e del volume d’affari complessivo.

“Grazie a questo nuovo accordo con la SIAE, gli associati Fiepet Confesercenti potranno non solo usufruire di sconti sul tariffario, ma anche di nuove procedure, più semplici e veloci”, sottolinea il Presidente di Fiepet Piacenza Cristian Lertora. “Un passo in avanti nel contrastare le utilizzazioni abusive di opere dell’ingegno, che provocano un grave danno all’intera filiera dello spettacolo ed alterano le regole della corretta concorrenza fra le imprese del settore”.