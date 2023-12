Boxing Day 2023 della Salus et Virtus il 26 dicembre, Alberti: “Incontri spettacolari di big e giovani promettenti” – AUDIO

Boxing Day 2023 della Salus et Virtus, al Palazzetto dello Sport a Piacenza a partire dalle ore 16.30 è in programma l’appuntamento tradizionale con la grande boxe della Salus et Virtus. Con il patrocinio del Comune di Piacenza, andrà in scena un grande spettacolo di pugilato con i più noti atleti della Salus et Virtus.

Boxing Day 2023 con la Salus et Virtus

“Abbiamo ripreso una tradizione dopo lo stop del periodo Covid – spiega il Maestro Roberto Alberti. Per noi questo evento segna la fine dell’anno della nostra disciplina sportiva e come sempre siamo pronti a presentare i pugili elite e i giovani che saranno il futuro del pugilato piacentino. Abbiamo diverse nuove leve davvero molto promettenti tra i ragazzi e le ragazze della Salus et Virtus. Vedremo ben 13/14 incontri che daranno spettacolo e saranno fiore all’occhiello per la città e il nostro sport.

Pugili presenti

BILAL AMIN, FERRUCCI ANDREA e THANASI SERDEN

Nuovi talenti

BETTI MOREL, CASTALDO DOMENICO, ZRARI AYMANE, HITAJ GERALD, HZAA ADEL, LEDDI GIORGIA, MONCAYO DENISE, ROMERO CRISTOPHER, STAFA TOMAS, AVESANI AURORA.

