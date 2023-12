Anche a Natale le borse viveri Anteas in Santa Maria di Campagna

Non si ferma la solidarietà di Anteas, anzi accelera in vista della conclusione di questo anno, segnato dalle guerre ma anche dalla speranza di pace per il futuro

Anteas è sta per Associazione Nazionale Terza Eta’ per la Solidarietà, associazione nata all’interno del Sindacato Pensionati Cisl di Piacenza, volontarie e volontari, in prevalenza pensionati, impegnati a contrastare ogni forma di esclusione sociale, migliorare la qualità della vita, difendere la cultura: si sono fatti conoscere nel territorio di Parma e Piacenza per la donazione di defibrillatori, il sostegno economico ai reparti ospedalieri, l’aiuto nel trasporto di persone in difficoltà.

Nella mattinata del 23 dicembre è stata effettuata la consegna di borse viveri alle famiglie non abbienti seguite dai frati francescani.

L’attività di Anteas è possibile grazie alla generosità dei nostri concittadini, che hanno donato il 5×1000 in occasione della loro dichiarazione dei redditi. Una scelta consapevole, che non costa nulla al contribuente ma consente invece di destinare gocce di aiuto concreto a chi ha bisogno e alle realtà sociali che operano sul nostro territorio.