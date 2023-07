Acer, nuovo sito web dedicato agli inquilini

Da venerdì 28 luglio sarà attivo il nuovo sito “acerpiacenza.it”, completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti.

E’ la naturale prosecuzione di un percorso di assoluta trasparenza e profondo cambiamento di comuni- cazione voluto dal Cda che si è insediato lo scorso dicembre, teso a stringere un reciproco rapporto di fiducia tra l ’Ente e gli inquilini e a semplificare il più possibile gli aspetti burocratici legati ai contrat- ti, le assegnazioni e i regolamenti d ’uso.

La nuova piattaforma mette i nostri inquilini nelle condizioni di avere tutte le informazioni necessa- rie e la modulistica da compilare e inviare via mail per partecipare ai bandi di assegnazione, chiedere il cambio alloggio o la consegna delle chiavi; di verificare i garage liberi, conoscere i canoni di locazione e accertare la presenza o meno dei requisiti per entrare nelle graduatorie.

Saranno garantiti i servizi on line già in essere con la possibilità di e$ettuare i pagamenti delle bollet- te e prendere in modo autonomo appuntamento con gli u$ci attraverso il link ad Acerzip. L’o$erta sarà ampliata dal prossimo anno con la possibilità per gli utenti di accedere ad una propria area riservata consultando direttamente la propria posizione aggiornata.

Spazio quindi all’informazione, all’agenda con i prossimi appuntamenti pubblici, agli eventi e alle campagne di comunicazione promosse dall’Ente. Oltre, naturalmente alla sezione dedicata ai lavori in essere, quelli conclusi e i nuovi progetti.