Addio a Giampiero Sorrentino, storico poliziotto: “Innamorato del suo lavoro, andava oltre i semplici compiti istituzionali”

La polizia di Piacenza, ma non solo, piange Giampiero Sorrentino, storico agente e colonna della questura di Piacenza. Sorrentino si era congedato circa due anni fa, dopo 40 anni di servizio. Considerato il suo carattere espansivo e dinamico, Sorrentino risultava essere un poliziotto molto conosciuto e molto amato in città. Molto professionale ed esempio per i poliziotti più giovani, Sorrentino ha svolto la maggior parte della sua carriera nella Squadra Volanti, dove ha prestato servizio fino al congedo.

“Il primo poliziotto di prossimità”, la definizione che Sandro Chiaravalloti, del sindacato di polizia SIAP, da del collega si cuce perfettamente addosso a Sorrentino.

“L’ispettore Gianpiero Sorrentino, lo possiamo dire senza temere smentite, ha lasciato un segno indelebile alla città di Piacenza. Era innamorato del suo lavoro, andava oltre quelli che erano i compiti istituzionali. Quando fui trasferirò a Piacenza, nel lontano 1986, feci il primo turno di volante con lui e con lui svolsi il mio primo intervento: eravamo nella centrale Enel, un uomo si era intrufolato nei sotterranei. Lo ricordo ancora. A nome mio personale e di tutto il Siap Emilia Romagna, porgo sentite condoglianze ai parenti del nostro GP”.